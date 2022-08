John McEnroe non sapeva chi fosse Mindy Kaling prima di essere coinvolto in Non ho mai…

Non ho mai...

John McEnroe ha parlato del suo coinvolgimento nella serie Non ho mai…, svelando che non aveva alcuna idea di chi fosse Mindy Kaling prima di essere scelto come voce narrante della storia.

La star del tennis ha dichiarato a Entertainment Tonight:

Chi avrebbe mai pensato che sarei diventato una specie di psicologo, zio, consigliere di una ragazza diciottenne o diciassettenne indiano-americana che affronta il liceo. Devo dare il merito a Mindy Kaling.

McEnroe ha aggiornato:

Si è scoperto che suo padre era un grande fan del tennis e deve averle parlato molto di me crescendo. Era in India ed è in un certo senso la sua storia.

John ha inoltre ricordato che non conosceva l’attrice e produttrice, non avendo seguito The Office:

L’ho incontrata a questo party di Vanity Fair e ci siamo incrociati. Mia moglie Patty ha detto ‘Oh, quella è Mindy Kaling!’. Non ero nemmeno certo di chi fosse e ha detto ‘O mio dio, ho questa idea in cui narri questo show’. E ho risposto ‘Oh sì, sì, certo. Ovviamente narrerò questo show’. E poi funziona realmente!

Fonte: Entertainment Tonight