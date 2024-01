John Ridley ha rivelato che il progetto Marvel che stava sviluppando, ed è stato poi cancellato, era una serie tv sugli Eternals.

Durante il podcast Comic Book Club, il regista ha raccontato qualche dettaglio dello show mai diventato realtà ispirato ai fumetti. Ridley ha spiegato:

Non ci si sta più lavorando. Era una versione televisiva di The Eternals… Ma buona… La mia versione era quella buona. Era così fottutamente strana.

John non ha quindi esitato nel criticare le scelte prese dallo studio:

Quella era la mia versione, una buona versione, che era buona per me, aspetto che non vuol dire nulla. C’era la versione che la Marvel ha finito per realizzare che non penso fosse particolarmente buona. Sarò onesto.

Il filmmaker ha inoltre sottolineato che la sua serie tv avrebbe dato molto spazio alla stranezza che contraddistingue i personaggi creati da Jack Kirby, ma i responsabili della Marvel non avevano reagito in modo particolarmente entusiasta. Ridley ha rivelato come sarebbe iniziata la sua serie:

La prima cosa che vedevate era un ragazzo, probabilmente sui 18 anni. Ed è seduto lì. Sta fermo per un momento. Poi alza le mani. Ha un trapano e lo accende. E lo posiziona sull’orecchio e inizia a spingere. E poi si va avanti da quel momento. Quello è come inizia. E poi penso si veda un altro ragazzo. Dorme in una vasca da bagno, si copre con un foglio di alluminio. Ed era una storia realmente strana su queste persone che sono in questo modo, è semplicemente bizzarro.

Ridley ha concluso ammettendo:

La cosa migliore accaduta per tutti è che non sia stata realizzata con me, perché non penso sarebbe stata in grado di intrattenere. E lo dice perché ciò che ritengo sia intrattenimento, spesso, non lo è per tutti. Populista, che è grandioso per molto del lavoro che faccio, ma questo progetto avrebbe dovuto essere un po’ più popolare.

Che ne pensate? Avreste voluto vedere la serie ispirata a The Eternals ideata da John Ridley?

Fonte: ComicBook



Approfondimenti sui Marvel Studios