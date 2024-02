Josh McDermitt è entrato a far parte del cast del pilot di Suits L.A. accanto a Stephen Amell.

Il progetto targato NBC è ideato e sviluppato da Aaron Korsh, creatore della serie originale.

Le riprese di Suits L.A. inizieranno a marzo a Vancouver. Al centro della trama c’è Ted Black (Amell), un ex procuratore di New York che si è trasferito a Los Angeles e ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera. Il suo studio legale è arrivato a un momento di crisi e, per sopravvivere, deve accettare un ruolo che ha disprezzato per tutta la sua carriera.

Nelle puntate Ted sarà circondato da un gruppo di personaggi che metteranno in dubbio le sue lealtà e che mescoleranno la vita privata con quella professionale, il tutto mentre gli eventi del passato svelano perché Ted si è lasciato alle spalle tutto e tutte le persone che amava.

McDermitt sarà Stuart Lane, l’amico di Ted con cui il protagonista ha fondato lo studio legale Black Lane Law, specializzato in crimini e leggi legate allo spettacolo.

Il personaggio è descritto come energico, potente, determinato e molto concentrato su sé stesso.

Il pilot sarà diretto e prodotto da Victoria Mahoney.

Che ne pensate dell’arrivo di Josh McDermitt nel cast del pilot di Suits L.A.?

Fonte: Deadline