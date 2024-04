Nanami, uno dei personaggi più amati di Jujutsu Kaisen, sarebbe voluto andare in pensione in Malesia, purtroppo non ce l’ha fatta cadendo in battaglia.

Il tutto è venuto alla luce questa settimana quando un dirigente del turismo del governo malese ha condiviso nuovi piani per avvicinare i turisti. Leong Yu Man ha detto che la loro squadra è ansiosa di sfruttare la popolarità della spiaggia di Kuantan dopo che è stata menzionata nella stagione 2 di Jujutsu Kaisen:

I fan dell’anime di Jujutsu Kaisen hanno contrassegnato la spiaggia su Google Maps come memoriale del personaggio Nanami Kento. Speriamo che il governo possa ottenere l’approvazione del creatore di Jujutsu Kaisen in modo che la spiaggia diventi una nuova attrazione per i fan degli anime di tutto il mondo.

Secondo il dirigente, i fan hanno chiesto all’ente del turismo della Malesia di creare un memoriale permanente per Nanami sulla spiaggia. Man ha detto che il governo federale sta ora lavorando per contattare il creatore di Jujutsu Kaisen per approvare il progetto.

Tutti gli episodi di Jujutsu Kaisen sono disponibili su Crunchyroll.

