Sembra proprio che il mondo dinon diventerà unain live action, neanche dopo l’uscita del film Jurassic World: Dominion.

Frank Marshall, produttore del franchise di Jurassic World e marito della produttrice di Jurassic Park Kathleen Kennedy, ha svelato che non ci sono state discussioni per una serie tv dedicata ai dinosauri, o almeno non per quelli in live action.

In una recente intervista con /Film, Marshall ha detto che i dinosauri rimarranno sul grande schermo.

No, sono davvero concentrato solo sui film. Quindi non ci ho davvero pensato. Non si è discusso di una serie tv. Come ho detto, abbiamo la serie animata Jurassic World: Nuove Avventure. Penso che sia abbastanza per ora.

Potete però consolarvi con Jurassic World: Nuove Avventure, serie tv in CGI pensata per i più piccoli e disponibile su Netflix.

Creata da Scott Kreamer e Aaron Hammersley, la serie è prodotta a livello esecutivo in collaborazione con Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall per la Universal Pictures e la Amblin Entertaniment. La DreamWorks Animation si occupa di produrre l’animazione. La prima stagione è uscita il 18 settembre, in Italia i doppiatori sono Vittorio Thermes (Darius), Chiara Fabiano (Brooklynn), Federico Campaiola (Kenji), Eva Padoan (Sammy), Tito Marteddu (Ben), Giulia Franceschetti (Yasmina), Gaia Bolognesi (Roxie) e Flavio Aquilone (Dave).

Per quanto riguarda Jurassic World: Dominion, sappiamo invece che il film chiuderà la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi”.

Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie; torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Vorreste vedere una serie tv di Jurassic Park in live action? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book