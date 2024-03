Sam Neill, tra i protagonisti storici di Jurassic Park, si è espresso sulla possibilità di realizzare una serie tv della saga.

In una recente intervista Neill ha espresso come il suo tempo nel franchise di Jurassic Park sia giunto al termine e, mentre ammette di non sapere quali siano i piani attualmente per la saga, non crede nell’idea di sviluppare una serie TV.

Non ne ho idea. Tutto quello che posso dirvi è che per qualche ragione, beh per molte ragioni, il franchise Jurassic sembra avere molto slancio e ci sono nuove generazioni che lo scoprono in continuazione. Voglio dire, abbiamo realizzato il primo 30 anni fa o qualcosa del genere, e i bambini adorano i dinosauri. Penso che sia un franchise che continua a essere riscoperto. Ma non ho idea se possa o meno sostenere otto episodi.

Due anni fa, Frank Marshall, produttore del franchise di Jurassic World e marito della produttrice di Jurassic Park Kathleen Kennedy, ha svelato che non ci sono state discussioni per una serie tv dedicata ai dinosauri, o almeno non per quelli in live action.

Trovate invece la serie animata di Jurassic World su Netflix.

