Brutte notizie per i fan di Jurassic World Nuove Avventure, nel sequel Chaos Theory non vedremo infatti il ritorno di alcuni dei personaggi più amati.

In una recente intervista con CinemaBlend, lo showrunner di Jurassi World: Chaos Theory Scott Kreamer ha confermato che Roxie (Jameela Jamil) e Dave (Glen Powell), che erano i guarda-campo nella prima stagione di Camp Cretaceous, non torneranno nella serie sequel.

Ci sono state sicuramente delle conversazioni, ma non credo che vedremo Roxie e Dave. Ci sono state conversazioni, e non solo perché Roxy prende il nome da mia figlia Roxie. Ma sicuramente, in quei primi giorni in cui facevamo brainstorming e facevamo il cielo azzurro, ne avevamo tutte le intenzioni. Ma non si sa mai quale sarà il futuro. Dovremo vedere cosa e come si risolverà.