I produttori della trilogia animata di Justice League: Crisi Sulle Terre Infinite non hanno visto l’omonimo crossover dell’Arrowverse.

Ci sono alcuni elementi simili in entrambi gli adattamenti, come per esempio il riutilizzo di eroi esistenti per ricoprire i ruoli di Harbinger e Pariah, ma che invece non appaiono nei fumetti. Intervistati da Comic Book, i produttori Jim Krieg, Butch Lukic e Jeff Wameister hanno parlato di queste scelte:

Sei l’unico che l’ha visto, ma qualcuno deve farlo. Va detto che abbiamo iniziato questo processo, costruendo Crisi sulle Terre Infinite molto prima che ce ne fosse un sentore in live action… beh, forse ci avevano pensato, ma non avevamo idea che l’Arrowverse lo avrebbe fatto. E quando l’abbiamo sentito, dopo aver girato diversi film, ci siamo detti ‘Oh mio Dio.’

Lukic ha aggiunto:

Oh, lo sapevamo che non avrebbero affrontato la cosa nello stesso modo in cui lo abbiamo fatto noi. Ci era stato detto che avrebbero fatto Crisi, ma noi eravamo già avanti, quindi okay, beh, dobbiamo fare questi film per arrivare a quel punto. Non ne ho guardato nessuno, quindi non sono stato influenzato

Krieg ha concluso:

Avevamo già iniziato a girare i film, e tutto stava proseguendo. Naturalmente pensiamo di averlo fatto ‘nel modo giusto’, ma comunque siamo consci di tirare un po’ d’acqua al nostro mulino.

