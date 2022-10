In Italia, la serie ha debuttato in chiaro l'11 marzo 2013 su Italia 1.

Justice U, lo spinoff di Arrow dedicato alle avventure di John Diggle, ovvero Spartan, non è stato abbandonato ed è ancora in fase di sviluppo.

Il protagonista David Ramsay ha svelato a TVLine:

Siamo alla seconda bozza di uno script e stiamo concludendo l’accordo con una sceneggiatrice.

L’attore ha aggiunto:

Non sono certo di poter dire il suo nome, quindi non lo farò, ma stiamo per presentare la nostra seconda bozza dello script. Il progetto è ancora in fase di sviluppo e stiamo andando avanti.

Justice U mostrerà John Diggle impegnato in una nuova missione con lo scopo di reclutare cinque giovani meta umani che vivano sotto copertura fingendosi delle matricole in una prestigiosa università. Il protagonista si occuperà della loro educazione e di addestrarli per farli diventare gli eroi di domani.

The CW aveva annunciato che la sceneggiatura sarebbe stata scritta da Michael Narducci e Zoanne Clack, mentre il team di produttori era composto da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns e David Madden.

