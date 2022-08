In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Le prime voci che la fine di The Flash, l’ultima delle serie sopravvissute dell’Arrowverse, fosse ormai alle porte, si sono fatte più insistenti quando sono state rese note le date di inizio e fine delle riprese della prossima 9^ stagione, che inizieranno a Vancouver il 14 settembre e termineranno il 6 marzo 2023, cioè con 2 mesi in anticipo rispetto agli usuali 8 necessari a filmare almeno 20 episodi.

L’ADDIO DI THE FLASH

Quando è stato quindi annunciato ufficialmente che la prossima stagione di The Flash sarebbe stata l’ultima per la serie – divenuta ufficialmente con il rinnovo la più longeva dell’Arrowverse – e che avrebbe avuto solo 13 episodi, non si può dire che la notizia sia giunta come un fulmine a ciel sereno.

“Nove stagioni! Nove anni a salvare Central City mentre abbiamo accompagnato il pubblico in un viaggio pieno di emozioni, cuore, umorismo e spettacolo. Ed ora Barry Allen è sui blocchi di partenza per la sua ultima gara,” ha commentato lo showrunner Eric Wallace. “Così tante persone hanno donato il loro talento, tempo ed amore per dare vita ogni settimana a questo bellissimo show. Quindi, mentre ci approcciamo a rendere omaggio alla sua incredibile eredità con un emozionante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli autori, i produttori e la troupe che negli anni hanno contribuito a rendere The Flash un’esperienza indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo“.

Già lo scorso anno The Flash era stato in bilico tra cancellazione ed il rinnovo e la decisione di proseguire con un’altra stagione è stata presa solo dopo che sia Grant Gustin che Candice Patton avevano accettato di firmare un ultimo contratto, soprattutto dopo che la serie si è conclusa con ottimi risultati in termini di ascolti (ovviamente sempre nei range del network), come show più visto di The CW per la stagione 2021-22, con una media di 1 milione di spettatori live per episodio, nonché una delle più cliccate in streaming.

A quattro giorni dall’annuncio della conclusione dello show, anche la star della serie, Grant Gustin, ha reagito con la pacatezza che lo ha sempre contraddistinto in questi anni, postando un video su Instagram:

“Sono stati quasi 10 anni incredibili in cui ho potuto recitare in questo ruolo ed ho fatto parte di questo show con il suoi incredibili cast e troupe ed ho ricevuto così tanto affetto da voi, ragazzi, i nostri fan, le persone che amano lo show. Siete l’unica ragione per cui siamo riusciti ad andare avanti così a lungo. Sono davvero contento di avere un’altra stagione a disposizione e poter finire la serie come avremmo voluto e mi godrò ogni minuto. Non posso essere più onorato del fatto che il mio nome sarà sempre associato a questo personaggio per il resto della mia carriera. Grazie per il vostro supporto e spero che quest’ultima stagione vi piaccia. Io sono certo che ne godrò ogni attimo“.

MORTO UN UNIVERSO CONDIVISO SE NE POTREBBE FARE UN ALTRO

Con la recente notizia della conclusione di The Flash e la meno recente rivelazione che i protagonisti di Superman & Lois non sono mai stati quelli che il pubblico ha visto nei molti crossover dell’Arrowverse, è stato immediatamente evidente che l’universo condiviso delle serie Berlantiane era da considerarsi ufficialmente defunto il che, secondo l’opinione di Todd Helbing, showrunner di Superman & Lois, rende l’attuale situazione piuttosto confusa, ma anche in divenire e continua trasformazione:

“Dopo il discorso del Generale Lane sul fatto che Superman fosse l’unico eroe esistente sul pianeta, potrebbe essere difficile realizzare dei crossover come quelli che abbiamo fatto nel passato. Ma se ci sarà un’opportunità… è un po’ difficile farlo adesso, ma vedremo che accadrà. Siamo su un altro pianeta, un’altra Terra. Il Superman che avete visto nei crossover non è lo stesso Superman del nostro show. E’ un doppelganger e che cosa questo significherà per la DC è una decisione che sarà presa solo dalla DC. Sono certo che si farà maggiore chiarezza nel futuro, ma per ora siamo separati dall’Universo DC. Questa decisione è stata probabilmente presa perché non abbiamo più a disposizione tutti i personaggi che c’erano un tempo ed è difficile fare speculazioni al di là del fatto che sono ancora esistenti nei fumetti“.

In una recente intervista rilasciata da David Ramsey, John Diggle, alias Spartan di Arrow al London Film and Comic Con, però, si è parlato della possibilità che l’Arrowverse cedesse il posto ad un nuovo universo condiviso che potrebbe proprio nascere in seno a Superman & Lois e del quale potrebbero far parte serie come Gotham Knights e Justice U. Che questa sia una possibilità concreta, tuttavia, è tutto da vedere, soprattutto con il clima complicato che si respira in casa DC, dopo l’annuncio della fusione Warner Bros. Discovery sotto l’Amministratore Delegato David Zaslav e tutte le vittime che questa ha provocato, ed anche in seguito alla messa in vendita di The CW che dovrebbe essere acquisita ormai a breve da Nexstar Media.

Se l’accordo andrà definitivamente in porto Warner Bros. Discovery rimarrà infatti detentrice di una percentuale dei diritti del network, ed il suo CEO ha già ampiamente dichiarato di credere molto nella TV tradizionale, che considera ancora un generatore di guadagni che non avrebbe alcuna intenzione di disconoscere o abbandonare nel prossimo futuro, cosa che potrebbe quindi portare a cercare di ricreare una sorta di universo condiviso, magari alzando l’asticella della qualità delle serie televisive, come Superman & Lois ha già ampiamente dimostrato da 2 anni di poter fare con successo.