Lo showrunner di Justified: City Primeval ha parlato del coinvolgimento di Quentin Tarantino nel progetto che ha riportato sugli schermi Raylan Givens, il personaggio tratto dai romanzi di Elmore Leonard interpretato da Timothy Olyphant.

Intervistato da The Hollywood Reporter, il produttore e regista ha raccontato che aveva ricevuto alcuni anni fa una telefonata di Peter Leonard, il figlio di Elmore, per chiedergli di sviluppare un adattamento di City Primeval. La questione dei diritti era complicata perché MGM aveva provato ad adattare il romanzo in un film. Timothy Olyphant lo ha poi contattato:

Mi ha chiamato e detto: ‘Io e Quentin eravamo sul set di C’era una volta a… Hollywood e stavamo parlando. Conosci City Primeval?’. E io ho risposto: ‘Uh, sì’. Lui ha replicato: ‘Stavamo pensando che sarebbe un’annata grandiosa di Justified’. Ho detto: ‘Si tratta di una grande idea, Tim. In realtà ci sto un po’ lavorando e tornerò dall’Italia tra qualche settimana. Dovremmo sederci e parlarne’.

Per riuscire a produrre la serie sono stati necessari alcuni anni, periodo durante il quale ha stretto anche un nuovo accordo con FX.

Dinner ha poi svelato che non c’era mai stata l’intenzione di coinvolgere Quentin Tarantino, ma le sue conversazioni con Olyphant hanno portato alla scelta di chiedergli se fosse interessato alla regia:

Io e Dave gli abbiamo inviato il pilot o i primi due episodi, e aveva amato lo script. Aveva avuto alcuni appunti, ma erano poche cose. E poi gli abbiamo fatto avere il terzo e il quarto episodio, che ha realmente amato. L’intenzione era quindi di fargli dirigere una puntata.

Il team della produzione ha pensato sarebbe stato divertente, ma lo showrunner ha raccontato:

Circa due settimane prima dell’inizio della preparazione, ha detto: ‘Non posso farlo per motivi privati’.

La regia è quindi stata affidata a Jon Avnet:

Direi che Quentin è stato più che altro un cheerleader. Ha dato alcuni appunti per il terzo episodio e abbiamo tolto una parte del quarto per inserirla nel terzo. Si è trattato di una specie di narrazione decostruttiva nel quarto episodio, ma siamo ritornati sui nostri passi quando non l’ha realizzato. L’abbiamo girato come l’avrebbe girato lui e poi abbiamo riportato alcuni elementi nella posizione originale. Ma era sicuramente presente in spirito. Le persone che hanno lavorato sulle opere di Elmore amano lavorare sulle sue opere e lui è una di quelle persone che capiscono totalmente l’opera dello scrittore e il suo mondo. Sarebbe stato divertente realizzarlo con lui, ma non è stato possibile.

Fonte: The Hollywood Reporter