Netflix ha condiviso nuove foto della serie KAOS, in arrivo il 29 agosto sulla piattaforma di streaming.

Nelle immagini si vedono Zeus alle prese con il barbecue, la dea Era apparentemente preoccupata, Dioniso con un look sgargiante, e la coppia composta da Riddy e Orfeo.

Negli episodi Jeff Goldblum interpreta Zeus, il re degli dei. La versione del personaggio che verrà proposta negli episodi viene descritta come “Onnipotente e crudele ma a volte anche indulgente… non ha idea che il complotto per annientarlo sia iniziato”.

La sinossi ufficiale sostiene che Zeus non si è mai sentito minacciato fino a quando una mattina si sveglia e trova una ruga sulla fronte, convincendosi che si tratti dell’indizio di un’antica profezia che anticipa la sua distruzione, dando il via a paranoia e nevrosi.

Prometeo (Stephen Dillane) sta realmente pianificando di togliergli il potere grazie all’aiuto di tre esseri umani, totalmente inconsapevoli della loro importanza o del ruolo che dovranno avere nel salvare il mondo.

Nel cast dello show ci saranno anche Debi Mazar, Janet McTeer, David Thewlis, Aurora Perrineau, Cliff Curtis, Killian Scott, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola e Stanley Townsend.

La serie viene descritta come un approccio “coraggioso, comico in modo dark, e contemporaneo sulla mitologia greca, esplorando amore, vita e potere nel mondo criminale”.

Kaos, destinata alla piattaforma di streaming, è stata creata, scritta e prodotta da Charlie Covell (It’s the end of the F*cking World) tramite la casa di produzione Anthem.

Nel team della produzione ci sono anche Jane Featherstone (Chernobyl, This is Going to Hurt), Chris Fry (Chernobyl, Landscapers), Georgi Banks-Davies (I Hate Suzie), che sarà regista di alcuni episodi passando poi il testimone a Runyararo Mapfumo (Sex Education), e Nina Lederman.

Che ne pensate delle nuove foto di Kaos? Lasciate un commento!

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: EW

I film e le serie imperdibili