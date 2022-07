Kate Winslet sarà la protagonista della miniserie The Palace, prodotta per HBO.

L’attrice sarà la star del progetto che racconterà un anno all’interno delle mura di un palazzo legato a un regime autoritario mentre la situazione politica inizia a sfuggire al controllo.

Winslet sarà coinvolta anche come produttrice della miniserie creata da Will Tracy, che ne sarà produttore e showrunner.

Alla regia delle puntate ci sarà Stephen Frears, mentre nel team della produzione ci saranno anche Frank Rich, Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart e Sarah DeLappe.

Francesca Orsi, vice presidente di HBO, ha dichiarato:

Siamo onorati nel lavorare con questo gruppo di filmmaker di incredibile talento per realizzare The Palace. L’idea che Kate Winslet e Stephen Frears, due dei punti di riferimento del nostro settore (che, incredibilmente, non hanno mai collaborato prima d’ora) stiano unendo le forze per portare in vita gli script di Will Tracy, follemente originali, in grado di anticipare i tempi e incredibili, è per noi un sogno che diventa realtà.