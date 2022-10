Katherine Langford, dopo Tredici e Cursed, tornerà protagonista di una serie tv con The Venery of Samantha Bird, di cui Starz ha ordinato la produzione.

Il progetto è stato creato da Anna Moriarty e sarà composto da otto episodi.

Al centro della trama ci sarà Samantha Bird che, mentre fa visita alla sua famiglia in New England, riallaccia i rapporti con il ragazzo di cui era innamorata anni prima, situazione che sembra portare alla nascita di una storia d’amore da favola apparentemente perfetta.

La relazione, tuttavia, ha un lato più oscuro e inquietante.

La serie viene descritta come un ritratto dell’amore che crea dipendenza e delle ripercussioni del rapporto sulle famiglie che vivono in una piccola città del New England.

Kathryn Busby, presidente della programmazione di Starz, ha dichiarato:

The Venery of Samantha Bird si inserisce alla perfezione nella nostra offerta di narrazioni provocatorie e immersive che si basano sullo sguardo femminile. Katherine è un talento incredibile che porterà questa storia sull’amore che crea dipendenza in vita.

Moriarty farà parte del team di produttori insieme a Salvatore Stabile (Waco), che sarà inoltre showrunner, Jessica Rhoades, Rachel Polan e Jessica Yu.

Katherine Langford è stata protagonista delle serie Netflix Tredici e Cursed, e attualmente è la star di Savage River, un progetto in sei episodi prodotto per l’Australian Broadcasting Corporation.

Che ne pensate della serie The Venery of Samantha Bird con star Katherine Langford? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline