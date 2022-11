Kevin Conroy, leggendaria voce di Batman nella serie animata, è morto all’età di 66 anni.

L’attore, secondo quanto dichiarato dall’amica Diane Pershing, voce di Poison Ivy, era malato da tempo. Nel triste messaggio si spiega:

Stava male da tempo, ma ha investito molto tempo alle convention, per la gioia di tutti i suoi fan. Mancherà moltissimo non solo al cast della serie, ma anche al suo esercito di fan in tutto il mondo.

Conroy ha interpretato Bruce Wayne in Batman: The Animated Series negli anni ’90, diventando l’amata voce del Cavaliere Oscuro. Recentemente era apparso anche nei progetti live-action tratti dai fumetti della DC in occasione del crossover Crisi sulle Terre Infinite, con la parte di Bruce Wayne di Terra-99. Kevin aveva spiegato, durante il podcast di Michael Rosenbaum, che si era divertito molto a interpretare una versione più arrabbiata e cupa di Batman.

Per il piccolo schermo l’attore aveva lavorato anche in show come Dynasty, Murphy Brown e Cheers.

Per la DC Kevin Conroy aveva anche scritto una storia pubblicata nell’antologia dedicata al Pride, messa in vendita alcuni mesi fa, in collaborazione con J. Bone, Arianna Turturro, Jessica Chen e Aditya Bikar.

Fonte: ComicBook