Colpo di scena nella causa che vede coinvolti Kevin Spacey e la casa di produzione MRC dopo la cancellazione di House of Cards: le due parti hanno infatti raggiunto un accordo, con l’obiettivo di unire le forze per permettere a MRC di far causa ad alcune compagnie di assicurazioni.

Puck News rivela infatti che alla fine del 2023 Spacey ha raggiunto un accordo con MRC per ridurre a solo 1 milione di dollari (dei quasi 35 milioni, interessi inclusi, dovuti) il risarcimento che era stato condannato a effettuare alla casa di produzione dopo che House of Cards è stato cancellato a causa degli scandali che hanno travolto l’attore nel 2017.

Il pagamento del suddetto milione sarà a rate, ed è legato all’impegno da parte dell’attore a testimoniare nelle cause che MRC sta intentando alle compagnie di assicurazione per ricevere milioni di dollari come risarcimento per lo stop alla serie. Spacey fornirà documenti medici e parteciperà a visite mediche volte a dimostrare che non sarebbe stato più in grado di lavorare a House of Cards a causa di disturbi mentali e dipendenza sessuale. La prima compagnia di assicurazione coinvolta, Fireman’s Insurance, ha già contestato queste dichiarazioni definendole “assurde” e prendendo ad esempio le accuse che la stessa MRC aveva fatto a Spacey quando la serie venne cancellata a causa degli scandali che avevano condotto al suo licenziamento.

Ricordiamo che negli ultimi anni Spacey è stato assolto o prosciolto dalle accuse nella maggior parte delle cause per molestie che lo avevano investito, mentre in altri casi i procedimenti sono stati annullati a per decessi o altri motivi.