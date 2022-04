La seriedarà vita a unocon protagonista, l’agente dell’MI6 interpretata nella serie originale dall’attrice Fiona Shaw.

BBC America e AMC Networks hanno annunciato che il nuovo progetto è nelle prime fasi di sviluppo, anche se non ha ancora avuto un via libera per la produzione e non sono state decise le possibili tempistiche per l’arrivo sugli schermi.

Nella serie Carolyn inizialmente viene mostrata come una donna spietata ed enigmatica a capo dell’MI6 e che si occupa delle questioni legate alla Russia. Il personaggio ha poi un ruolo importante in tutte le quattro stagioni della storia con al centro Eve e Villanelle, interpretate da Sandra Oh e Jodie Comer.

Lo spinoff ne racconterà il passato, mostrandola durante le sue prime missioni in Unione Sovietica.

Laura Neal aveva recentemente parlato di una possibile espansione dell’universo creato per il piccolo schermo, senza però svelare anticipazioni riguardanti i personaggi che potrebbero esseere coinvolti.

Che ne pensate dell’idea di realizzare uno spinoff di Killing Eve che racconti il passato di Carolyn? Lasciate un commento!

