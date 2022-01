Dopo aver vinto la Palma d’Oro e aver girato il suo primo film fuori dal Giappone , il registaè pronto per una nuova avventura. Lo scorso novembre, Variety riportava che è al lavoro su un progetto per Netflix che comprende un film ad alto budget e una serie, di cui sarà showrunner e regista di alcuni episodi. Kore-eda aveva definito entrambi “differenti” dai suoi precedenti lavori.

Scopriamo ora che la serie si intitolerà The Makanai: Cooking for the Maiko House e sarà un adattamento live action della serie manga Kiyo in Kyoto: From the Maiko House, scritta e illustrata da Koyama Aiko. Protagonista è Kiyo, una ragazza che si trasferisce nel quartiere di Gion, a Kyoto, e diventa una makanai, la cuoca della casa in cui le maiko, le apprendiste geisha, vivono insieme. La sua migliore amica è Sumire, che si è trasferita con lei per diventare una geisha. La serie manga, tuttora in corso, ha cominciato a essere pubblicata nel dicembre 2016 ed è stato recentemente adattata in un anime dal titolo Kiyo in Kyoto: From the Maiko House che ha debuttato lo scorso febbraio sul NHK World channel.

“Dopo aver ricevuto l’offerta da Kawamura [il produttore], ho visitato diverse volte Gion. Una volta lì, sono stato fortemente sorpreso da come le persone che vivono nelle Case Maiko si sentano parte di una famiglia nonostante non siano legate da rapporti di sangue, e come un’intera città sembrasse un organismo connesso da fili invisibili”, ha dichiarato Kore-eda. “Questa non è la storia di persone che non riescono a stare al passo coi tempi ma piuttosto una che potrebbe darci un suggerimento su come dovremmo vivere in un mondo post-Covid”. Da queste parole appare evidente come la storia si adatti perfettamente alla poetica del regista di Un affare di famiglia e Ritratto di famiglia con tempesta, che torna nel mondo della serialità a 10 anni da Going My Home.

Megumi Tsuno, Hiroshi Okuyama e Takuma Sato sono gli altri registi coinvolti. Kore-eda, Tsuno, Okuyama, Sato, e Mami Sunada si occuperanno invece della sceneggiatura. Il cast comprende Nana Mori (Kiyo), Natsuki Deguchi (Sumire) e Aju Makita (Ryо̄ko). Composta da nove episodi, la serie dovrebbe debuttare sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

FONTE: Netflix