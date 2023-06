Il cast della serie tv dedicata a Knuckles si arricchisce di altri cinque attori, tra cui anche Christopher Lloyd.

Cary Elwes (“La Storia Fantastica,” “Robin Hood: Un uomo in calzamaglia”), Stockard Channing (“Grease,” “The West Wing”), Christopher Lloyd (“Ritorno al Futuro,” “The Addams Family”), Paul Scheer (“Black Monday,” “Veep”), e Rob Huebel (“Children’s Hospital,” “Bob’s Burgers”) faranno tutti parte del cast della serie tv, in ruoli ancora misteriosi.

Il nuovo progetto, prodotto per Paramount+ e con protagonista il personaggio affidato a Idris Elba, sarà ambientato tra il secondo e il terzo film della saga tratta dai videogiochi, in arrivo il 20 dicembre 2024.

Nelle puntate Knuckles accetterà di addestrare Wade e insegnargli come combatte un guerriero Echidna.

Nel cast dello show ci saranno anche Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi ed Ellie Taylor con ruoli ricorrenti. Rory McCann, amato interprete di Game of Thrones, sarà insieme a Tika Sumpter, che ha la parte di Maddie nei film, una guest star.

Le riprese sono attualmente in corso a Londra e il pilot è stato scritto da John Witthington, già autore di Sonic 2. Nel team degli sceneggiatori ci sono poi Brian Schacter e James Madejski.

La prima puntata è stata diretta da Jeff Fowler, coinvolto anche come produttore della serie. Tra i registi ci sono poi Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker.

Tra i produttori esecutivi ci sono anche Elba, Neal H. Moritz e Toby Ascher.

Che ne pensate del cast di Knuckles? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili