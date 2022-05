presteranno le proprie voci al fianco diin, la nuova serie animata per Netflix.

La cantante pop Rita Ora sarà un tosto cavaliere orso inglese che accompagnerà Po nella sua nuova avventura. Mentre James Hong tornerà a doppiare Mr. Ping, il papero padre adottivo di Po.

Di seguito la sinossi ufficiale della nuova serie di Kung Fu Panda pubblicata da Dreamworks Animation:

Quando una misteriosa coppia di donnole mette gli occhi su una collezione di quattro potenti armi, Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in una ricerca di redenzione e giustizia girando il mondo al fianco di un cavaliere inglese senza fronzoli di nome Wandering Blade. Insieme, i due guerrieri diversi intraprendono un’avventura epica per trovare prima le armi magiche, salvare il mondo dalla distruzione, e potrebbero persino imparare una o due cose l’uno dall’altro lungo la strada.