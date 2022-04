Saràa sostituirenel cast della serie, progetto prodotto per Netflix.

Ad aprile Langella era stato accusato di comportamenti inappropriati sul set dopo aver rivolto delle battute di contenuto sessuale a una sua collega. Dopo un’indagine interna, l’attore era stato licenziato.

Greenwood, conosciuto dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in The Resident e American Crime Story, avrà quindi negli otto episodi previsti la parte di Roderick Usher: il patriarca della famiglia Usher.

Nel cast del nuovo progetto creato da Mike Flanagan ci saranno anche Mary McDonnell, Carl Lumbly, Mark Hamill e Carla Gugino.

Il progetto si ispira al racconto di Edgar Allan Poe pubblicato nel 1839 e affonterà tematiche come i legami in famiglia, isolamento e identità attraverso un racconto epico all’insegna di avarizia, orrore e tragedia.

La vicenda si svolge in un antico maniero diroccato dove vivono gli ultimi due discendenti della casata Usher: Roderick e sua sorella, Lady Madeline. Eccentrici, alienati, gravemente malati, i fratelli Usher muoiono in modo orribile e insieme a loro scompare anche la casa.

