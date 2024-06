Mike Flanagan ha svelato che c’è ancora un’easter egg da scoprire ne La caduta della casa degli Usher.

Ospite del panel “Book to Script to Screen” all’ATX TV Festival, Flanagan ha svelato che c’è ancora un’easter egg de La caduta della casa degli Usher da trovare. Lo showrunner non ha dato alcun suggerimento, perché vuole che il pubblico lo trovi da solo:

C’è qualcosa che inserimmo un giorno e voglio che qualcuno lo veda da solo. C’è un momento in Usher che nessuno ha mai notato. E la gente metteva questi articoli in cui analizzavano tutti i riferimenti a Edgar Allan Poe che in realtà non erano voluti, ce n’erano uno o due citati per cui mi sono detto: “Oh, davvero? Sì, assolutamente. Abbiamo lavorato davvero duramente su questo”. Ce n’è uno in particolare che nessuno di quegli articoli ha colto. Un giorno qualcuno lo capirà. Ma non voglio rovinarlo a nessuno.

Il progetto, composto da otto episodi, si basa sull’opera di Edgar Allan Poe e seguirà la storia di Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell), che hanno trasformato l’azienda Fortunato Pharmaceuticals in un impero all’insegna di benessere, privilegi e potere. I segreti del passato che emergono, quando gli eredi della dinastia Usher iniziano a morire, sembrano però essere collegati a una misteriosa donna del loro passato.

Flanagan ha diretto quattro episodi e gli altri quattro sono firmati da Michael Fimognari, che è stato il direttore della fotografia di altri progetti del regista.

Nel cast ci sono Carla Gugino, Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco, T’Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Willa Fitzgerald, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney e Robert Longstreet.

La caduta della casa degli Usher è disponibile su Netflix.

