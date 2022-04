sarebbe stato accusato die si sta cercando di verificare quanto acaduto, ma l’attore, che ha 84 anni, non sembra sia stato attualmente licenziato o sospeso dalla produzione della serie

Secondo una fonte vicina alla produzione, Langella è stato accusato di aver avuto dei comportamenti inappropriati mentre era sul set e un’indagine è attualmente in corso per chiarire quanto accaduto.

Il sito TMZ sostiene che Langella avrebbe compiuto una battuta inappropriata di tipo sessuale. A quanto pare, durante le prove, l’attore avrebbe toccato la gamba di una sua collega e avrebbe inoltre attirato l’attenzione sull’azione pronunciando una frase simile a “Ti è piaciuto?”.

Netflix e i portavoce di Frank Langella, che interpreta il ruolo di Roderick Usher, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali e non sembra che l’indagine in corso stia ostacolando le riprese della miniserie prodotta per Netflix, attualmente in corso in Canada.

La miniserie sarà composta da otto puntate ed è stata creata da Flanagan.

Il progetto si ispira al racconto di Edgar Allan Poe pubblicato nel 1839 e affonterà tematiche come i legami in famiglia, isolamento e identità attraverso un racconto epico all’insegna di avarizia, orrore e tragedia.

La vicenda si svolge in un antico maniero diroccato dove vivono gli ultimi due discendenti della casata Usher: Roderick e sua sorella, Lady Madeline. Eccentrici, alienati, gravemente malati, i fratelli Usher muoiono in modo orribile e insieme a loro scompare anche la casa.

