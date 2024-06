Il regista Mike Flanagan, durante il panel Book to Script to Screen che si è svolto all’ATX TV Festival ad Austin, ha svelato che nella serie La Caduta Della Casa Degli Usher ha inserito un easter egg che i fan non hanno ancora individuato.

All’evento avevano partecipato anche Graham Yost (creatore di Silo), Jessica Rhoades (produttrice di Black Mirror), Rolin Jones (creatore di Intervista col vampiro) e Liz Heldens e Daniel Thomsen (co-showrunner di Will Trent).

La recente serie di Flanagan ha debuttato sugli schermi di Netflix nell’ottobre 2023 e il filmmaker ha dichiarato:

C’è qualcosa che abbiamo inserito che un giorno voglio che sia notato da qualcuno in modo organico. C’è un momento nella serie degli Usher che nessuno ha ancora mai notato.

Mike ha quindi aggiunto che si è molto divertito perché online c’è chi ha notato dei riferimenti che lui e il suo team non avevano nemmeno notato o ideato:

Le persone hanno pubblicato tutti questi articoli in cui elencano tutti i riferimenti a Edgar Allan Poe che, realmente, erano uno o due messi lì, e io ho pensato: ‘Oh, realmente? Sì, totalmente. Abbiamo lavorato realmente duramente per quello’.

Flanagan ha quindi ribadito:

C’è un riferimento in particolare che nessuno di quegli articoli ha notato. Un giorno qualcuno lo farà. Ma non voglio rovinarlo.

Che ne pensate? Andrete alla ricerca degli easter egg inseriti da Mike Flanagan nella serie La Caduta della Casa degli Usher?

