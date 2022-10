La Caduta della Casa degli Usher: Mike Flanagan rivela che sarà una miniserie sanguinosa

Mike Flanagan ha parlato della miniserie La Caduta della Casa degli Usher spiegando che sarà un progetto sanguinoso.

Gli episodi, le cui riprese si sono concluse in estate, sono ispirate all’opera di Edgar Allan Poe e il regista, intervistato da The Wrap, ha dichiarato:

Sarà folle. Non ha paragoni con tutto quello che ho realizzato fino a questo momento, ma va nell’altra direzione. Il mio modo preferito di descriverla alle persone è come se Hill House fosse una specie di quartetto d’archi e Bly Manor fosse questo brano di musica classica delicato, meraviglioso, suonato al piano, mentre La Caduta della Casa degli Usher è heavy metal, rock and roll.