Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella seriec’è, proprio sul finale, il cameo prestigioso die l’attrice, intervistata da, ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto.

La star ha dichiarato:

Mi hanno contattata improvvisamene. Ero a Los Angeles, situazione piuttosto rara. Avevo abbastanza tempo a disposizione per farlo. Quindi ho detto ‘Perché no? Sembra divertente’.

Glenn interpreta una misteriosa donna di affari che appare a bordo del volo su cui si imbarca Anna, la protagonista interpretata da Kristen Bell. Quando la giovane si sveglia vede il posto accanto al suo vuoto e si alza per andare in bagno, dove vede la donna priva di vita. Anna avvisa il personale di bordo, ma quando riaprono la porta all’interno non c’è nessun cadavere e un assistente di volo sostiene che non c’è mai stato nessuno nel posto accanto al suo, anche se Anna ritrova uno specchietto di proprietà della sua compagna di viaggio.

Glenn ha inoltre lodato Kristen Bell dichiarando che è fantastica e ha un grandioso senso dell’umorismo, oltre a sostenere molte cause benefiche. La star ha poi svelato l’unica richiesta fatta ai produttori:

Volevo avere dei guanti e avere un aspetto favoloso.

L’attrice è stata talmente soddisfatta che ha tenuto gli abiti usati per lo show.

glenn Close ha inoltre aggiunto che prima di recitare nella serie sapeva solo che il suo personaggio era glamour e coinvolto in “qualcosa di sinistro”:

La mia immaginazione poteva andare dove voleva, ma penso volessero che avesse un aspetto un po’ sinistro e che fosse molto breve. Non voleva affatto essere coinvolta in una conversazione.

Glenn ha poi commentato dichiarando che i ruoli che l’hanno resa famosa creano delle aspettative ogni volta che appare sullo schermo:

C’è molto legato al modo in cui recito, che porta le persone a pensare ‘Uh oh, sta per accadere qualcosa di terribile’. Ho interpretato donne che le persone pensano sia veramente cattive, ma l’unica che lo è, secondo me, è Crudelia.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Glenn Close riguardanti la serie La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra?

Fonte: EW