La Regina Carlotta: India Amarteifio parla del forte legame tra Charlotte e Lady Danbury

Tra pochissimo, gli spettatori potranno finalmente assistere al regale prequel di Bridgerton, La Regina Carlotta (Queen Charlotte: A Bridgerton Story). E con l’avvicinarsi del debutto, arrivano nuove info su quella che sarà una delle tante trame intrecciate della serie, ossia quella della forte interazione tra la giovane principessa Charlotte di Mecklenburg-Strelitz (India Amarteifio) e la giovane Lady Danbury (Arsema Thomas).

Durante un’apparizione all’Essence’s Hollywood House, le due attrici hanno parlato della speciale dinamica che le loro controparti sullo schermo condivideranno nell’imminente serie drama reale. La Amarteifio ha dichiarato:

Il legame è stato naturale. Credo di rispettare molto Arsema come persona e come attrice e poi rispetto Danbury e tutto ciò che lei fa e credo che una delle cose più sorprendenti di Danbury sia che consideri Charlotte quasi come un catalizzatore o un oggetto che può essere plasmato per attuare un cambiamento. Senza l’aiuto di Danbury, che le ha dato il potere e le ha fatto capire il suo valore, Charlotte non si prenderebbe mai tutto il merito di come è diventata una donna forte. Quindi è stato un lavoro di scrittura ma anche di comprensione dei nostri personaggi e io ho imparato ad amare Charlotte e so che tu [Arsema] hai imparato ad amare Lady Danbury.

Gli spettatori più accaniti della serie madre sono stati abituati a vedere un tacito rispetto reciproco condiviso tra le due figure, ma non ne hanno mai saputo il motivo. Nel corso della serie, questo si è manifestato nell’innata capacità di Lady Danbury (Adjoa Andoh) di capire la Regina Charlotte (Golda Rosheuvel) senza che alle volte venisse pronunciata una parola, mentre la Regina apprezzava tranquillamente il punto di vista di Danbury.

Ciò che rende ancora più speciale questo nuovo arco narrativo è che sia Andoh che Rosheuvel appariranno nella serie anche nella versione adulta dei loro personaggi più giovani, lasciando al pubblico la possibilità di vedere il rapporto tra Charlotte e Danbury svilupparsi nel corso degli anni.

Il prequel dell’universo di Bridgerton è incentrato sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell’alta società di Bridgerton.

Nel cast troviamo Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Arsema Thomas (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) che tornano nei loro ruoli di Bridgerton, assieme a Michelle Fairley come la Principessa Augusta, Corey Mylchreest come il giovane Re Giorgio e Arsema Thomas come la giovane Agatha Danbury. Inoltre ci sono Sam Clemmett come giovane Brimsley, Freddie Dennis come Reynolds, Richard Cunningham come Lord Bute, Tunji Kasim come Adolphus, Rob Maloney come il medico reale, Cyril Nri come Lord Danbury, e Hugh Sachs come Brimsley (più adulto).

