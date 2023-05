I fan di Bridgerton, dopo la visione di La Regina Carlotta, si stanno chiedendo cosa è accaduto a Brimsley (Sam Clemmett) e Reynolds (Freddie Dennis), che lavorano come assistente della sovrana e segretario del re.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

I due hanno una storia d’amore e nella sesta puntata sono protagonisti di una scena in cui ballano insieme. Un salto temporale porta poi a mostrare una versione più anziana di Brimsley che danza da solo, immagine che solleva dei dubbi sul fatto che stiano ancora insieme nel futuro.

Il regista Tom Verica ha dichiarato:

Non sappiamo cosa accadrà. Ma certamente ha avuto un impatto su molti spettatori, come accaduto con me durante le riprese e le conversazioni con gli attori mentre lavoravamo.

Il filmmaker ha aggiunto:

Non sappiamo nello specifico cosa è accaduto, ma ci sono un paio di opzioni diverse. Nell’interpretare quelle scene, in particolare quando Brimsley stava ballando da solo, ne abbiamo parlato e abbiamo provato vari approcci, abbiamo avuto diverse teorie riguardanti quello che è accaduto nel loro rapporto o a Brimsley. Molto di tutto quello è in un certo senso sconosciuto attualmente. Penso che Shonda lo sappia. Non l’ha condiviso.

Hugh Sachs, intervistato da Vulture, ha dichiarato:

C’era una scena che non abbiamo girato, perché è stata tagliata, in cui avrei incontrato Reynolds da anziano. Era l’amore della sua vita, e per qualche motivo, non hanno potuto rimanere insieme. Quindi si incrociavano per strada nella scena tagliata, non era un momento tossico. A causa del mondo in cui vivono, era un crimine ancora punibile con l’impiccagione, e semplicemente non è stato possibile.