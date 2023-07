La serie La Regina Carlotta, lo spinoff prequel di Bridgerton, è entrata nella Top 10 dei titoli in inglese più visti di sempre su Netflix.

Il progetto creato da Shonda Rhimes ha infatti superato The Watcher ed è arrivato in decima posizione nella classifica. La storia di Carlotta ha ottenuto 80,3 milioni di visualizzazioni, con un totale di oltre 520,6 milioni di ore viste.

La prima stagione di Bridgerton è attualmente al quarto posto, mentre la seconda è arrivata all’ottavo.

In cima alla Top 10 c’è invece Mercoledì, con 252,1 milioni di visualizzazioni.

Che ne pensate del fatto che La Regina Carlotta sia entrata nella Top 10 della lista delle serie in inglese più viste su Netflix?

Il prequel dell’universo di Bridgerton è incentrato sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell’alta società di Bridgerton.

Nel cast troviamo Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Arsema Thomas (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) che tornano nei loro ruoli di Bridgerton, assieme a Michelle Fairley come la Principessa Augusta, Corey Mylchreest come il giovane Re Giorgio e Arsema Thomas come la giovane Agatha Danbury. Inoltre ci sono Sam Clemmett come giovane Brimsley, Freddie Dennis come Reynolds, Richard Cunningham come Lord Bute, Tunji Kasim come Adolphus, Rob Maloney come il medico reale, Cyril Nri come Lord Danbury, e Hugh Sachs come Brimsley (più adulto).

Rhimes è sceneggiatrice e showrunner della serie, e produce assieme a Betsy Beers e Tom Verica, che dirige la serie.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

