Arriva un importante aggiornamento sulla causa legale di 5 milioni di dollari che, nel settembre 2021, la campionessa di scacchi Nona Gaprindashvili aveva avanzato per diffamazione contro Netflix in merito alla serie La regina degli scacchi. Deadline riporta infatti che lo streamer ha deciso di patteggiare, sottolineando che i termini dell’accordo raggiunto non sono stati resi noti.

Tutto nasce dal fatto che, nell’ultimo episodio della miniserie, Gaprindashvili, campionessa mondiale di scacchi attiva tra gli anni ’60 e ’70, viene citata quando Beth Harmon (la protagonista, interpretata da Anya Taylor-Joy) si trova a sfidare un grande campione sovietico. In quest’occasione, uno dei commentatori, parlando di Beth, afferma:

L’unica cosa insolita di lei, davvero, è il suo genere. E anche questo non è unico in Russia. C’è Nona Gaprindashvili, ma è la campionessa mondiale femminile e non ha mai affrontato uomini.

In realtà questa affermazione sarebbe falsa, dato che, si legge: “l’accusa che Gaprindashvili non abbia mai affrontato uomini è manifestamente falsa, oltre ad essere grossolanamente sessista e sminuente. Netflix ha mentito sfacciatamente e deliberatamente sui risultati di Gaprindashvili per lo scopo a buon mercato e cinico di ‘accrescere il dramma’ facendo sembrare che la sua eroina immaginaria fosse riuscita a fare ciò che nessun’altra donna, inclusa Gaprindashvili, aveva fatto”.

Nel 1968, anno in cui è ambientata la puntata, la campionessa aveva infatti sfidato già 59 giocatori, tra cui 10 grandi maestri. Tra gli altri elementi contestati, il fatto che ci si riferisca a Gaprindashvili come ad una cittadina russa, quando invece è di origine georgiane,

Il libro La regina degli scacchi ritrae il percoso di Beth Harmon che l’ha portata dal Kentucky ai tornei internazionali di scacchi in tutto il mondo, seguendo le difficoltà affrontate dalla giovane per superare le sue dipendenze e i pregiudizi di un mondo con al centro gli uomini.

La serie prodotta da Netflix ha avuto come protagonista Anya Taylor-Joy e ha conquistato due Golden Globe e due Critics’ Choice Awards.

Potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della causa di diffamazione intentata contro Netflix riguardante La regina degli scacchi? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline