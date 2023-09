Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Amazon ha condiviso sul sito di Prime Video il trailer dell’episodio 5 della stagione 2 della serie La ruota del tempo e nel video si assiste all’arrivo di un personaggio molto atteso.

I fan dei romanzi scritti da Robert Jordan possono infatti vedere l’arrivo di Aviendha, un personaggio che ha molta importanza nella saga.

Per ora il filmato non è stato condiviso online su Youtube o sui social, ma chi ha un account Prime Video può visualizzarlo.

La seconda stagione de La Ruota del Tempo è disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° settembre. La serie è stata girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia ed è interpretata da Rosamund Pike (L’amore bugiardo – Gone Girl, I Care a Lot) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) come Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) nei panni di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) nel ruolo di Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS Rogue Heroes) nei panni di Mat Cauthon e Ceara Coveney (Il giovane Wallander) come Elayne Trakand.

