It’s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

Ladel progettoè già stata confermata e Netflix ha ora svelato quando arriveranno in streaming gli episodi inediti: in estate. Per ora, purtroppo, non è stata svelata una data precisa prevista per il debutto delle nuove avventure dei simpatici personaggi.

L’arrivo delle puntate della serie animata potrebbe avvenire in contemporanea con l’uscita del videogioco The Delicious Last Course di StudioMDHR che sarà disponibile su tutte le piattaforme alla fine di giugno.

La storia del videogioco si svolge sull’Isola Calamaio, dove due giovani fratelli gemelli, Cuphead e Mugman, vivono insieme al loro nonno, Nonno Bricco. I due protagonisti, un giorno, si perdono sulla strada del ritorno a casa, e arrivano al Casinò del Diavolo, dove iniziano ad ottenere una scia di vittorie con i dadi. Il manager del locale, Re Dado, chiama allora il proprietario in persona, Satanasso Pigliatutto, cioè il Diavolo, che propone loro una sfida: un altro tiro buono e i fratelli avranno tutti i soldi del casinò, altrimenti dovranno dargli le loro anime.

