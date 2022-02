Questo venerdì, 18 febbraio, debutterà su Netflix la prima stagione de La serie di Cuphead! (in originale The Cuphead Show!) basata sull’omonimo videogioco sviluppato da Studio MDHR e diventato in pochi anni un vero cult del panorama videoludico indipendente.

Fin dall’uscita del gioco nel 2017 e dal suo immediato successo, un debutto in forma animata era quasi scontato, date le forti ispirazioni e i palesi tributi ai cartoni animati americani degli anni ’30 con cui si fa forza l’opera originale. Se non avete giocato il videogioco o se proprio non lo conoscete, non abbiate paura, King Features Syndicate ha confezionato dodici episodi adatti a tutti, in grado di introdurvi alle isole Calamaio e ai suoi folli abitanti, non dimenticando però chi quel mondo lo conosce già: ogni episodio infatti è infarcito di easter egg dedicati al videogioco, nascosti più o meno in bella vista.