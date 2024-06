Warner Bros. Discovery ha annunciato un importante riposizionamento strategico per le sue serie di punta. Parliamo della serie di Harry Potter, di Welcome to Derry (serie prequel di It) e di Lanterns, la serie di Lanterna Verde a cui è stato appena dato il via libera per una prima stagione da 8 episodi: saranno tutti progetti identificati come HBO Originals. Debutteranno quindi sicuramente anche in tv sulla HBO, oltre che in streaming su MAX, rispettando il tradizionale palinsesto delle prime visioni della domenica sera e del giovedì sera.

Si tratta di un cambio di rotta non indifferente, visto che solo poco tempo fa era stato deciso l’opposto, ovvero di brandizzare i prodotti televisivi più importanti come MAX Originals. “L’idea iniziale di utilizzare le proprietà intellettuali Warner Bros. per delineare MAX ci sembrava giusta. Ma durante la produzione di queste serie venivano impiegati gli stessi metodi e gli stessi talenti,” ha spiegato Casey Bloys. “Ci siamo ritrovati con serie ambiziose e colossali, grandi storie e talenti con cui avevamo già lavorato. L’idea è quindi venuta meno. Perché lo stavamo facendo? Continuiamo a chiamarli show della HBO!”

Il processo inizierà nel 2025, quindi serie come Il Pinguino (in arrivo a settembre) e Dune: Prophecy continueranno a essere definiti MAX Originals. “Il processo inizierà nel 2025, anche se Il Pinguino sarebbe stato perfetto come HBO Original”, ha spiegato Bloys. “Sfortunatamente, sono titoli che abbiamo già venduto e brandizzato a livello internazionale come MAX Originals”.

Cosa verrà definito, quindi, un MAX Original? Serie più in linea con l’approccio televisivo tradizionale, cioè con la televisione broadcast. Alcuni esempi: il medical drama The Pitt, creato da John Wells e R. Scott Gemmill, con Noah Whyle. O il crime thriller Duster, creato da J.J. Abrams e LaToya Morgan. Insomma: una nuova versione dei classici procedurali. “Per questo tipo di serie il budget permette di fare più episodi,” ha continuato Bloys. “Ogni episodio è abbastanza autoconclusivo, cosa che accade raramente in una serie HBO”. In pratica, le serie con più di 15 milioni di dollari di budget a episodio saranno identificate come HBO Originals.

