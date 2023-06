Stephen King ha commentato l’ipotesi che Mike Flanagan riesca a realizzare una serie tratta dalla sua saga La Torre Nera esprimendo il sostegno al progetto.

Lo scrittore ha infatti condiviso un appello rivolto ad Amazon Studios pubblicato online da un fan che aveva sottolineato quanto alcuni lettori apprezzerebbero il via libera al progetto ideato dallo sceneggiatore, che vorrebbe portare la storia sugli schermi pianificando cinque-otto stagioni. King ha sottolineato:

The writer happens to agree. https://t.co/lCYsLOWmy4

Che ne pensate del sostegno offerto da Stephen King a Mike Flanagan nel suo tentativo di realizzare una serie della saga La Torre Nera?

La Torre Nera è stato in sviluppo per molti anni presso la Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer. L’idea era di realizzare dei film e delle serie tv interconnesse, ma alla fine è stato prodotto solo un film con protagonista Idris Elba che si è rivelato un insuccesso. Media Rights Capital aveva iniziato a sviluppare il pilot della serie tv collegata al film proprio per Amazon Studios, sotto la guida di Vernon Sanders, ma poi il progetto è stato bloccato.

Flanagan, nel mese di marzo, aveva parlato del progetto a cui sta lavorando con Trevor Macy:

Prima che stringessimo l’accordo con Amazon, abbiamo acquisito i diritti de La Torre Nera, che per la maggior parte della mia vita è stato un sogno quasi come il Santo Graal. Questi diritti non sono inclusi nel nostro accordo con Amazon, il che non significa che non potrebbero essere loro, alla fine, a produrre la serie: non lo sappiamo ancora. Ma è un progetto che stiamo sviluppando in autonomia e che non vediamo l’ora di iniziare a mettere in piedi