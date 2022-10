La Vita Bugiarda degli Adulti: il poster e la data della serie tv Netflix

Netflix ha pubblicato il poster ufficiale de La Vita Bugiarda degli Adulti, svelandone anche la data d’uscita.

La serie tv basata sul nuovo romanzo di Elena Ferrante debutterà sulla piattaforma il prossimo 4 gennaio. Qui sotto potete vedere il poster e tutte le informazioni così come riportate nel Comunicato Stampa:

La vita bugiarda degli adulti, la serie in 6 episodi, prodotta da Fandango e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, debutterà il 4 gennaio 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Netflix rilascia oggi il teaser poster, che offre un ulteriore sguardo all’interno della serie diretta da Edoardo De Angelis e interpretata da Valeria Golino nel ruolo di Vittoria e Giordana Marengo in quello di Giovanna. Alessandro Preziosi è Andrea, il padre di Giovanna, mentre Pina Turco è Nella, la madre. La vita bugiarda degli adulti è scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis.

La serie è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall’infanzia all’adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.