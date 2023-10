Justin Simien, regista de La casa dei fantasmi, sarebbe dovuto essere anche lo showrunner di Lando, ma ha recentemente svelato di non essere mai stato avvisato da Disney riguardo il licenziamento.

In una recente intervista con TheWrap. Simien ha confessato che ha scoperto del cambio di progetto (che ora è un film) proprio dalla bocca di Stephen Glover:

Era la prima volta che ricevevo una conferma ufficiale su ciò che stava accadendo con Lando. Avevo sentito delle voci. È una piccola città. Donald Glover e io abbiamo molti amici in comune. Quindi ho avuto un’idea delle possibilità di cosa sarebbe accaduto e del motivo per cui non abbiamo avuto notizie da nessuno. La buona notizia è che sono un grande fan, sinceramente, di Donald Glover, e in particolare del lavoro che lui e suo fratello fanno. Quindi sono anche felice di essere solo un fan e guardarlo, e in un certo senso riuscire a viverlo come farà il pubblico, perché è certamente quello che volevo vedere quando ho detto sì al progetto.

Il regista de La casa dei fantasmi ha poi paragonato la situazione a quanto successo a Guillermo del Toro:

Ho visto Guillermo del Toro parlarne online, tra l’altro era anche legato a La casa dei fantasmi, e a un certo punto, ha parlato del suo film su Jabba the Hutt che non è mai stato realizzato. C’è uno schema, non è vero? E almeno non sono il solo in questa situazione. Ma direi che non so come sia andata per del Toro – non so perché qualcuno dovrebbe riprovarci, mettere il tuo cuore e la tua anima in qualcosa, e poi aspetti diversi anni e poi scopriin un articolo che qualcun altro lo sta facendo. Sì, non so se voglio farlo di nuovo. Non mi sembra affatto divertente.