The Last of Us

La serie tv di The Last of Us, che debutterà la prossima domenica, affronterà l’epidemia in maniera diversa rispetto al videogioco.

Il regista e showrunner Craig Mazin ha svelato che, a differenza del videogioco, non ci saranno i momenti con le spore in cui i personaggi indossano la maschera apposita:

Ovviamente, ci sono alcune grandi cose che sappiamo di mantenere, ovviamente, ma poi ci sono sfide dal gioco allo show che dovevano essere considerate. Per esempio, piccole cose come le spore. Nel gioco ci sono questi momenti in cui incontri le spore e devi indossare una maschera antigas. Nel mondo che stiamo creando, se mettiamo le spore nell’aria, sarebbe abbastanza chiaro che si diffonderebbero ovunque e tutti dovrebbero indossare sempre una maschera e probabilmente tutti sarebbero completamente infettati. Quindi, ci siamo sfidati a trovare un nuovo modo interessante per diffondere il fungo, ma soprattutto penso che ci siamo semplicemente connessi con l’anima e lo spirito del gioco. Neil Druckmann, come creatore del gioco, e io, come fan del gioco, ci siamo presi cura di tutti i fan ma anche di tutte le persone che non hanno giocato al gioco e che hanno bisogno di un’esperienza televisiva che sia olistica e connessa a se stessa e non sembra che tu abbia bisogno di aver giocato il titolo per capirla.

Craig Mazin ha parlato anche di come verrà affrontata l’epidemia, e che diversamente dal videogioco, Joel svelerà alcune delle cause che l’hanno causata:

Nei giochi, dato che interpreti Joel, non c’è davvero alcun motivo per cui qualcuno dica: ‘Ehi, parliamo di una cosa che tutti già sappiamo’. Ma, nella serie tv, specialmente quando Joel ed Ellie sono insieme e soli, la sua naturale curiosità sembrava un ottimo modo per esplorare e riempire alcune delle domande che le persone potrebbero avere guardando lo show. So di essere una persona molto curiosa. Voglio sapere come funzionano le cose. Voglio sapere perché hanno sbagliato e una volta che Joel inizia a spiegare e colmare alcune di queste lacune, alcune delle cose che accadono nel primissimo episodio improvvisamente assumono un significato leggermente diverso e hanno un po’ più di risonanza. Quindi, penso che sia solo il prodotto della mia naturale curiosità. Penso che la gente vorrebbe sapere cosa è successo. Non vuoi annoiare le persone con delle spiegazioni troppo lunghe, ancora una volta. Ho fatto una serie tv in cui mi sono alzato in piedi e ho spiegato come funzionava un reattore nucleare. Ho pensato che potevo farlo di nuovo con il fungo. Posso farlo!

La serie tv di The Last of Us è prevista per il 16 gennaio 2023

