Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

The Last of Us era una delle serie più attese di questo 2023 e la produzione targata HBO sviluppata da Craig Mazin (Chernobyl) e dal creatore steso del videogioco, Neil Druckmann, non ha tradito le aspettative.

Noi di BadTaste.it abbiamo seguito lo sviluppo del progetto fin dal suo annuncio, lo abbiamo seguito episodio dopo episodio durante la messa in onda e, nel corso della prima stagione, abbiamo anche potuto intervistare alcuni membri del cast come Nick Offerman, Murray Bartlett e Troy Baker.

Mercoledì 15 marzo, alle ore 21, dedicheremo una live su Twitch al season finale di The Last of Us che è andato in onda su Sky e in streaming su NOW lunedì 13 marzo (tutta la stagione è ora disponibile on demand su NOW). Insieme ad Andrea Bedeschi e Andrea Francesco Berni ci sarà anche Francesco Alò e, direttamente dal popolarissimo canale twitch Round Two, un ospite d’eccezione: Francesco Fossetti, una vera e propria istituzione del giornalismo videoludico italiano.

La diretta – che sarà chiaramente con spoiler – sarà incentrata sul season finale e sulla prima stagione nel complesso. Inoltre ci soffermeremo su quanto la serie sia attuale e, nonostante l’ottimo worldbuilding e il contesto presentato, si concentri soprattutto sul cuore dei personaggi, anche grazie all’ottima scrittura di Mazin e Druckmann. Il tutto interagendo con i nostri follower del nostro canale Twitch!

La diretta è realizzata in collaborazione con NOW, che propone la serie in esclusiva in streaming.

