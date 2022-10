Quanto costa la mazza da baseball che ha sferrato il colpo di grazia? AMC e Goldin Auctions hanno svelato le più importanti vendite in seguito a un’asta di oggetti di scena di The Walking Dead, che si è aperta il 27 settembre e si è conclusa il 15 ottobre. Più di 100 oggetti di scena iconici oltre ad altri oggetti usati durante le riprese della serie AMC sugli zombie sono stati messi all’asta, tra cui la “vampire bat” Lucille di Negan (Jeffrey Dean Morgan), il revolver Colt Python di Rick Grimes (Andrew Lincoln), la katana di Michonne (Danai Gurira), la motocicletta e le balestre di Daryl (Norman Reedus) e il cappello Stetson indossato da Carl (Chandler Riggs) e successivamente da Judith Grimes (Cailey Fleming).

La mazza Lucille di Negan, usata dalla produzione per colpire Abraham (Michael Cudlitz) e Glenn (Steven Yeun), è stata venduta per 51.600 dollari dopo 34 offerte. La versione “Hero”, progettata per essere vista da vicino, include anche il proiettile incastonato sparato da Rosita (Christian Serratos) nell’episodio 8 della stagione 7, “I cuori battono ancora (Hearts Still Beating)”.

Il machete rosso di Rick, usato per uccidere Gareth (Andrew J. West) e le Termiti nella quinta stagione, è stato l’oggetto più ricercato con 57 offerte e un prezzo di vendita di 10.800 dollari. Molto richiesta anche l’accetta di Rick (51 offerte, 7.200 dollari), il distintivo da vice di Shane Walsh (Jon Bernthal) e vari oggetti della polizia (50 offerte, 6.151 dollari), una mappa “End Negan” da All Out War (49 offerte, 5.400 dollari), la camicia insanguinata di Maggie (Lauren Cohan) e la giacca di tela (49 offerte, 6.300 dollari), il coltello con le nocche di ottone di Carol (Melissa McBride) (44 offerte, 3.600 dollari) e la rosa Cherokee regalata da Daryl a Carol nella seconda stagione (44 offerte, 3.300 dollari).

Di seguito è riportato un elenco parziale di altre offerte vincenti:

Production-Used Bullet-Struck Hero Lucille Bat (la mazza Lucille con proiettile incastonato). Stagioni 6-8: $51,600

Daryl Production-Used Motocicletta Honda CB 750 Nighthawk del 1992 (Stagioni 5-8): $32,400

Judith and Carl Production-Worn Stetson Hat With Box (il cappello Stetson). Stagioni 6-9: $26,400

Michonne Production-Used Hero Katana With Scabbard (Katana da eroe con fodero). La prima apparizione nell’episodio 13 della seconda stagione: $19,200

Rick Production-Worn Bloody Jacket (Giacca insanguinata di Rick): $15,360

Andrew Lincoln/Jon Bernthal Production-Used Ford Crown Victoria Police Interceptor del 1999 con iscrizione e firmata (Stagione 9, episodio 5): $11,520

Rick Production-Used Stunt Rubber Red-Handled Machete (il machete rosso usato da Rick): $10,800

Daryl Production-Used Stunt Rubber Stryker Crossbow (la balestra Stryker di Daryl fatta in gomma): $9,660

Negan Production-Used Lucille Stunt Rubber Bat (la mazza Lucille di gomma): $9,600

Rick Production-Used Rubber Colt Python Stunt Revolver (Revolver Colt Python Stunt in gomma): $9,600

Negan Production-Worn Giacca di pelle ricoperta di sangue e budella: $9,120

Fonte: Goldin