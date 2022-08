Jesse Lee Soffer dirà addio alla serie Chicago P.D. dopo 10 stagioni.

L’attore ha avuto il ruolo del detective Jay Halstead fin dal debutto del progetto targato NBC nel 2014, recitando in tutti i 187 episodi.

L’attore ha dichiarato a Variety:

Voglio ringraziare gli incredibili fan per l’incrollabile sostegno durante gli ultimi 10 anni e voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Dick Wolf e a tutte le persone di Wolf Entertainment, Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, NBC, Universal Television, i miei colleghi del cast e la nostra incredibile troupe. Per creare questa serie drammatica composta da episodi di un’ora settimana dopo settimana c’è stato un lavoro di amore da parte di tutte le persone coinvolte nello show. Sarò per sempre orgoglioso del periodo trascorso come il detective Jay Halstead.