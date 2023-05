Law & Order: SVU ha celebrato lo Star Wars Day condividendo un video che mostra una versione alternativa dei titoli di testa delle puntate.

Su Twitter è infatti stato condiviso il breve filmato che mostra il titolo della serie targata NBC e la sua descrizione mentre scorre come le brevi introduzioni con cui si apre ogni capitolo della saga stellare.

La serie Law & Order: Special Victims Unit va in onda ormai da 24 stagioni ed è prodotta da Dick Wolf.

Nel corso della sua permanenza sugli schermi ha ottenuto 91 nomination e ha regalato a Mariska Hargitay un Emmy Award come Miglior Attrice Protagonista nel 2006.

La nuova stagione ha come showrunner David Graziano. Il protagonista originale Christopher Meloni, interprete di Elliot Stabler, ha lasciato la serie dopo 12 stagioni e ora è protagonista dello spinoff Organized Crime.

Il personaggio tornerà comunque sugli schermi di SVU in occasione di un crossover che andrà in onda sugli shermi americani il 18 maggio.

Che ne pensate del video dei titoli di testa di Law & Order: SVU in versione Star Wars?

