Dave Coulier è tornato a parlare dell’assenza delle gemelle Olsen, Mary-Kate e Ashley, dalla serie Le amiche di mamma prodotta da Netflix.

L’attore, intervistato da Yahoo! Entertainment, ha raccontato che ha potuto incontrare le due attrici all’evento organizzato per ricordare Bob Saget, spiegando:

Coulier ha aggiunto:

Ero un adulto… Ma per loro, immagino che sia diverso crescere in un certo senso negli spazi della Warner Brothers. Ci vedevamo più spesso rispetto ai membri delle nostre famiglie. Credo che abbiano una prospettiva diversa… Io ho affrontato la questione semplicemente pensando di andare al lavoro ogni giorno e dare del mio meglio. Era la vita perché stavamo trascorrendo del tempo dopo lo show, eravamo insieme nei weekend o andavamo alle feste di compleanno, o si festeggiavano altri eventi, c’erano barbecue, party in piscina. Parlando con loro mi sono reso conto che la loro esperienza era leggermente diversa. Provate a immaginare cosa voglia dire iniziare a lavorare a uno show televisivo quando avete solo nove mesi.