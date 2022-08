Le cronache di Spiderwick: Christian Slater nel cast della serie

Christian Slater sarà uno dei protagonisti della serie live-action Le cronache di Spiderwick, il progetto live-action tratto dalla saga fantasy.

L’attore avrà la parte di Mulgarath (alter ego del Dottor Dorian Brauer), un villain che fa quello che fanno tutti gli altri orchi: mangia le persone, un desiderio insaziabile di consumare. Mulgarath vuole ciò che è nel Libro dei segreti di Arthur Spiderwick. Guida magica delle creature fantastiche per poter realizzare dei suoi progetti malvagi che soddisferanno la sua fame.

La serie tratta dai romanzi scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black affronteranno delle tematiche molto rilevanti per i ragazzini e per le loro famiglie, tra cui questioni sulla salute mentale. Dopo aver lasciato New York ed essersi trasferiti in Michigan nella tenuta della famiglia con la madre, i gemelli Jared e Simon Grace, insieme alla sorella Mallory, si ritrovano alle prese con un mondo alternativo e fantastico.

I primi due episodi saranno diretto da Kat Coiro e il progetto è prodotto da Paramount Television Studios e 20th Television. Aron Eli Coleite (Locke & Key) è lo showrunner ed è produttore della serie insieme a Coiro, Holly Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch.

Fonte: Deadline