Le ragazze dell’ultimo banco: in arrivo il 23 settembre la serie spagnola tutta al femminile

È in arrivo su Netflix il 23 settembre Le ragazze dell’ultimo banco, una nuova produzione originale spagnola ideata da Daniel Sanchez Arevalo. Un mix tra commedia e dramma, la serie in sei episodi racconta la storia di cinque trentenni che si conoscono dai tempi della scuola e che ogni anno. senza eccezioni, organizzano una gita di una settimana insieme. Quest’anno però un imprevisto le costringe a reinventare le regole del gioco: a una di loro è stato diagnosticato il cancro. Certi viaggi cambiano per sempre la vita… e certe vite cambiano per sempre con un viaggio.

Le ragazze dell’ultimo banco sono interpretate dalle attrici Itsaso Arana (Sara), Monica Miranda (Alma), Maria Rodriguez Soto (Carol), Mariona Teres (Leo) e Godeliv Van den Brandt (Olga).

Di seguito il trailer ufficiale della serie:

Di seguito le immagini ufficiali della serie:

Incuriositi dalla serie? Diteci nei commenti se pensate di seguirla.