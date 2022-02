Da quando è stato confermato cheè in vendita molti si sono domandati che destino potrebbero avere le serie dell’, una delle risposte potrebbe essere l’arrivo su

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Casey Bloys, dirigente della tv via cavo americana, ha parlato brevemente della collaborazione con il produttore delle serie DC per la TV Greg Berlanti. A Bloys è stato chiesto se ci fosse una possibilità che le serie in corso dell’Arrowverse possano passare a HBO Max a seconda di cosa succede con la vendita di The CW. Sebbene non sia direttamente coinvolto in tali negoziati, Bloys ha sottolineato il successo delle serie sul servizio di streaming, dichiarando quanto segue:

Vedremo cosa succederà. Non so, con quella vendita, cosa stiano cercando di fare o non fare, ma quelle serie vanno davvero bene quando arrivano su HBO Max. Sono prodotti preziosi per noi. Non sono coinvolto nelle trattative su Nexstar o The CW o cose del genere, quindi non lo so davvero, ma in generale, le serie di Greg e di The CW sono molto preziose e si comportano bene su HBO Max.

Al momento il miglior offerente parrebbe Nexstar ma non si hanno ancora dati certi. Per quel che riguarda HBO Max, la piattaforma ha già i diritti per trasmettere Superman & Lois, Batwoman e Stargirl, ma dare una nuova casa all’intero Arrowverse significherebbe maggior budget per la produzione e maggior conoscenza a livello globale.

