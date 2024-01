Diablo Cody, sceneggiatrice del reboot de Le Superchicche di The CW, si è detta dispiaciuta per la cancellazione dello show.

In una lunga intervista con The Wrap, la sceneggiatrice ha detto la sua sulla cancellazione dello show:

Onestamente c’erano molti problemi. È un peccato, ero davvero dispiaciuta. Heather Regnier e io, che lo abbiamo creato insieme, eravamo molto, molto entusiaste. Ma semplicemente non ha funzionato. E a volte le cose semplicemente non vanno. Voglio dire, a dire il vero, la maggior parte delle volte le cose non vanno così. Quindi l’idea era che le Superchicche fossero adulte, ed erano davvero disilluse perché sentivano di essere state quasi sfruttate, come piccole star, quando erano giovani supereroi. E quindi non usavano davvero i loro poteri da anni. E poi Townsville finisce nuovamente sotto attacco e si rendono conto che dovevano superare le loro divergenze e riunirsi.

Cody ha aggiunto che è stato “divertente” scrivere del trio di eroine a questa età e capire come avrebbero gestito i problemi della Gen Z, ma che ha reso le cose più difficili, in termini di portare lo show al grande pubblico. (A novembre, il creatore della serie animata originale Craig McCracken ha criticato l’idea di far invecchiare le ragazze come potete leggere qui sopra).

Penso che, in generale, rendere le Superchicche adulte sia stata una sfida, perché probabilmente sarebbe stato più semplice fare semplicemente un adattamento live-action della serie esistente. Ma volevamo fare qualcosa di strano.

Al momento è in lavorazione un reboot tradizionale della serie. Il reboot animato della serie Le Superchicche rivisiterà ed espanderà il mondo in cui Blossom, Bubbles e Buttercup devono affrontare vari villain, nemici conosciuti e nuovi pericoli. La serie originale aveva debuttato su Cartoon Network nel 1998, conquistando due Emmy e numerosi premi nel corso della messa in onda di 78 puntate.

Le tre supereroine dovranno quindi nuovamente affrontare problemi legati alla scuola, la lotta al crimine e ostacoli piccoli e grandi.

Le Superchicche sono disponibili su Netflix.

