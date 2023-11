Il creatore originale de Le Superchicche aveva avvertito The CW degli errori da non fare con una versione live action.

Parlando con il Los Angeles Times, il creatore de Le Superchicche Craig McCracken ha svelato di aver avvertito The CW che stavano portando i suoi amati personaggi nella direzione sbagliata:

Ho avuto un incontro con loro e gli ho detto: ‘Quando le trasformi in adulte, non sono più le Superchicche perché se sono adulte, sono solo tre super ragazze che non devono fare i conti con l’essere bambine”. Si tratta di qualcosa di completamente diverso.