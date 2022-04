ha ripreso il ruolo di, la giovane strega, in occasione di alcuni episodi die l’attrice ha ora rivelato se sarebbe disposta a tornare sul set.

Netflix ha cancellato la serie Le Terrificanti Avventure di Sabrina dopo quattro stagioni, ma sugli schermi di The CW i fan hanno potuto vedere l’annunciato crossover con la storia di Archie che lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa sperava da tempo di realizzare.

Kiernan ha ora risposto a una domanda di ComicBook in cui le si chiedeva se il crossover abbia riacceso il suo interesse per il personaggio o le abbia permesso di concludere definitivamente un capitolo della sua vita:

Forse una situazione a metà tra le due. Amo Sabrina e coglierei sempre al volo l’opportunità di interpretare di nuovo quel ruolo, non sento necessariamente che stessi chiudendo completamente qualcosa.

Shipka, prossimamente protagonista di Swimming with Sharks che debutterà il 15 aprile su Roku, ha aggiunto:

Le voglio bene ed è una parte così importante della mia vita. Quindi, nel prossimo futuro, non rifiuterei un’altra opportunità di mettere il cerchietto tra i capelli.

Nell’attesa di scoprire se ci sarà questa chance, i fan delle avventure di Sabrina Spellman possono leggere un fumetto che riprende la storia da dove si era interrotta. Aguirre-Sacasa, inoltre, ha sottolineato che non si possono realizzare per due anni altri progetti live-action con i personaggi dello show, situazione che non esclude quindi la realizzazione di un film che concluda la storia del personaggio, come sperato dallo showrunner.

