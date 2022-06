Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio finale della serie Legacies ha riportato alcuni personaggi molto amati dai fan della saga di The Vampire Diaries.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accade nella puntata.

Nel penultimo episodio dello show gli eroi hanno sconfitto il dio Ken (Luke Mitchell), pagandone però il costo. Ethan (Leo Howard) è morto usando ciò che rimaneva del suo potere per salvare Lizzie (Jenny Boyd). Il finale si apre con i protagonisti in lutto per la sua perdita. Alaric (Matt Davis) decide di chiudere la scuola, convinto che abbia fallito la sua missione. Questa decisione sconvolge Hope (Danielle Rose Russell), che considera la scuola la sua casa, pensando inoltre al fatto che Klaus che aveva aiutato a sostenerla economicamente per dare alla figlia proprio un posto dove sentirsi al sicuro.

Hope riceve inoltre le ceneri del padre da New Orleans e non sa dove posizionarle. La ragazza decide quindi di evocare Landon (Aria Shahghasemi) per chiederle di trovare il padre e parlargli, visto che dovrebbe essere nel limbo non avendo ancora trovato la pace. Klaus, tuttavia, si trova già in pace ed Ethan, che era disposto a rimanere nel limbo con Landon, deve aiutare a far entrare in connessione padre e figlia.

Klaus manda così un video messaggio a Hope in cui dichiara:

Voglio che tu sappia questo. Farai degli errori nella tua vita, è qualcosa legato all’essere un membro della famiglia Mikaelson. Affronterai momenti difficili. Nessuno con il tuo potere sa come usarlo nel modo corretto. Troverai l’amore e lo perderai a causa dell’immortalità. Ma la cosa più importante della tua vita è che la vivrai perché sei la mia pace e rimpiango molte cose, ma nemmeno un momento trascorso con te. Ti amo così tanto. Sempre e per sempre.

Nel finale c’è anche un cameo di Candice King che si riunisce con Lizzie (Jenny Boyd). L’attrice, inoltre, ha potuto portare sul set sua figlia Florence May, nata dopo aver girato la settima stagione di The Vampire Diaries.

L’attrice ha spiegato:

Io, Julie Plec e Brett Matthews abbiamo cercato a lungo di far apparire Caroline nel mondo di Legacies, ma le tempistiche erano sempre difficili: prima la pandemia, poi ho avuto un altro figlio. Quando finalmente ho avuto l’opportunità di tornare ho pensato ‘Questa è la mia unica occasione!’. E ho chiesto ‘C’è un modo in cui una precoce bambina di sei anni possa essere una controfigura?’. Hanno amato l’idea perché è realmente legata a Josie e Lizzie. Ho sorpreso i produttori con la mia gravidanza quando dovevamo girare la settima stagione di The Vampire Diaries, proprio prima del Comic-Con, quindi quella storia nasce da quell’elemento. Julie scherza che c’è un’intera serie nata dal fatto che io abbia partorito.

Candice ha inoltre condiviso un post in cui mostra la sua reazione nel ritornare nella biblioteca che prende il nome di Stefan Salvatore:

Tutto accadeva lì, abbiamo girato la serie per otto stagioni e ci siamo visti per molti giorni e notti. Quando entri in una stanza simile riemergono molti ricordi.

L’interprete di Caroline ha ribadito:

Il personaggio ha cambiato la mia vita. La stavo interpretando negli anni che hanno formato la mia esistenza, dai 22 ai 30, quindi abbiamo molte cose in parallelo. Quando interpreti qualcuno così a lungo, gli sceneggiatori iniziano a trovare dei modi per inserire delle sfumature nel personaggio.

Candice King ha inoltre dichiarato che sarebbe stata disposta al 100% a tornare sul set se Legacies avesse avuto il rinnovo per una quinta stagione:

Quando è finito The Vampire Diaries, anche se avevo realizzato delle scene per The Originals, avevo davvero bisogno di una pausa e di stare con la mia famiglia. Quando stavamo per far tornare Caroline nella Salvatore School è arrivata la pandemia. E poi ero di nuovo incinta. Stavo incrociando le dita nella speranza di una stagione 5. Ero eccitata nell’avere finalmente l’opportunità di vedere Caroline in veersione preside.

